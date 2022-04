Schwerin

Ein 81-Jähriger ist in Schwerin bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, kollidierte der Pkw des Mannes am Montagvormittag in der Lübecker Straße mit einer Ampel und einer Straßenbahn, nachdem er versehentlich in eine Abbiegespur geraten war. Offenbar hatte eine veränderte Verkehrsführung den Senior überrascht.

Der Mann musste medizinisch behandelt werden. Die Passagiere der Straßenbahn blieben trotz Gefahrenbremsung unverletzt. Der Schaden wird auf rund 60 000 Euro beziffert.

Von OZ