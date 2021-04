Schwerin

Nach dem sexuellen Missbrauch eines achtjährigen Mädchens im November vergangenen Jahres sucht die Polizei nach Zeugen. Der Vorfall hatte sich am 27. November 2020 gegen 7.20 Uhr ereignet. Das Mädchen war auf dem Schulweg in der Marie-Curie-Straße in Schwerin von einer unbekannten männlichen Person angesprochen worden.

Der Mann habe sich mit dem Mädchen in die Nähe des Bauspielplatzes begeben. Dort hielt er der Achtjährigen mit einer Hand den Mund zu und griff mit der anderen Hand unter ihre Jacke. Das Mädchen biss dem Täter in die Hand und rief um Hilfe, woraufhin dieser flüchtete.

Täterbeschreibung

Der Täter wurde durch die Geschädigte wie folgt beschrieben: ca. 17 bis 18 Jahre alt; etwa 1,60 Meter groß; schlanke Statur; braune, kurze Haare; auffallend: ein Muttermal am Hals. Der Täter sprach hochdeutsch. Es konnte ein Phantombild erstellt werden. Auffällig seien laut Polizei zudem gewisse Ähnlichkeiten zu Fällen aus dem Jahr 2017. Hier wurden Kinder ebenfalls von einem unbekannten Mann angesprochen und unsittlich berührt.

Phantombild des Tatverdächtigen Quelle: Polizei

Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock unter der Telefonnummer 03 82 08 / 88 22 22, über die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder bei anderen Polizeidienststellen zu melden.

Von OZ