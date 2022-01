Nach einem Streit wurde es handgreiflich: Sechs Jugendliche haben am Donnerstagnachmittag in Schwerin einen 21-Jährigen angegriffen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Donnerstagnachmittag kam es in Schwerin in der Mecklenburgstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen. (Symbolbild) Quelle: Patrick Seeger/dpa