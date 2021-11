Schwerin: Taxifahrer verhindert Betrug – Polizei warnt vor Enkeltrick

Schwerin

Am Freitag hat ein aufmerksamer Taxifahrer einen Trickbetrug an einer Rentnerin verhindert. Sie erhielt, wie weitere Schweriner, einen Anruf, in dem ein Betrüger sich als Polizist ausgab und berichtete, dass ihre Tochter an einem Verkehrsunfall beteiligt war und nun Geld benötige, um auf Kaution entlassen werden zu können.

Nachdem die Frau eine fünfstellige Summe von der Bank abgehoben hatte, stieg sie laut polizeilichen Angaben in ein Taxi. Die 84-Jährige erzählte dem Fahrer von ihrem Vorhaben, der daraufhin riet, die Polizei zu verständigen. Das machte die Seniorin.

So können Sie sich schützen

Die Polizei rät:

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehenden Personen.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Sind Sie bereits Opfer eines Enkeltricks geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

