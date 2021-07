Schwerin

Eine 89 Jahre alte Fußgängerin ist in Schwerin von einem Transporter erfasst und schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen übersah der Transporterfahrer am Mittwochnachmittag die Seniorin beim Abbiegen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Fußgängerin kam mit schweren Beinverletzungen in ein Krankenhaus.

Der 26 Jahre alte Fahrer erlitt einen schweren Schock. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von dpa