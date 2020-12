Schwerin

Schulungen leben vom Erfahrungsaustausch zwischen den Teilnehmern, von Emotionen und von Nähe, davon sind Anja Zachow und Ricarda Kletzin fest überzeugt. Als sie im Februar 2019 ihr Bildungsunternehmen Moredu am Schweriner Hauptbahnhof gründeten, stand für die Jungunternehmerinnen fest, dass sie Präsenzunterricht in kleinen Gruppen anbieten werden. Kurz darauf begann die Corona-Pandemie und sie waren gezwungen, innerhalb von drei Wochen weitgehend auf Online-Schulungen umzustellen. An ihrem Konzept halten sie trotzdem fest, aus Überzeugung.

Ihre beruflichen Wurzeln liegen in der Gastronomie und sind sehr ähnlich. Über viele Etappen haben sie sich in den Arbeitsmarkt Erwachsenenbildung eingearbeitet und nach und nach bis zu Standortleiterinnen weiterentwickelt. Anja Zachow engagierte sich unter anderem in dem Schweriner Projekt Bürgerarbeit dafür, Langzeitarbeitslosen eine Perspektive zu bieten. Ricarda Kletzin fing über das Rügener Projekt Prora 03 Feuer für die Arbeit mit Jugendlichen, für die es damals noch extrem schwer war, einen Job zu finden.

Viele Erfahrungen gesammelt

Bevor sie sich entschieden, gemeinsam ein eigenes Bildungsunternehmen zu gründen, arbeiteten Zachow und Kletzin jahrelang in verschiedenen Einrichtungen der Branche in der Landeshauptstadt, bauten sich ein stabiles Netzwerk auf und erlebten dabei auch vieles, was sie selber besser machen wollen. Schlechte Qualität, immer mehr anonymer Online-Unterricht, fehlende Wertschätzung, mangelnde Kommunikation: All dem sagen sie mit ihrem eigenen Unternehmen den Kampf an.

In einem ehemaligen Getreidespeicher, in dem auch lange das Schweriner Schulamt seinen Sitz hatte, ist heute das Hauptquartier von Moredu – von englisch more education, also mehr Bildung. Das Büro der Chefinnen ist nur durch eine Glaswand vom Flur getrennt. Ricarda Kletzin erklärt: „Das gehört zu unserem Konzept. Wir wollen den Kontakt zu Teilnehmern und Dozenten, wir wollen immer nah dran sein.“

Direkter Kontakt gehört dazu

Dass es mit dieser Nähe im Corona-Jahr nicht ganz so einfach ist, ist für sie eine echte Herausforderung. Online-Schulungen seien in manchen Bereichen durchaus gut und sinnvoll. Für Langzeitarbeitslose aber, denen es oft schwer fällt, sich acht Stunden am Tag auf den Unterricht zu konzentrieren, gehören ihrer Ansicht nach unbedingt direkte Kontakte und auf ihre speziellen Bedürfnisse abgestimmte Lehrmethoden dazu.

50 Prozent seines Umsatzes macht das junge Unternehmen heute mit geförderten Weiterbildungen, vor allem in der Pflege und im kaufmännischen Bereich. Dazu sind mittlerweile etliche Angebote gekommen, die sich durch die praktische Arbeit nach und nach entwickelt haben. Anja Zachow erzählt: „Wir begleiten unsere Teilnehmer natürlich auch bei Praktika in Betrieben. Und dort hat sich dann im Gespräch oft gezeigt, dass es noch viel mehr Weiterbildungsbedarf gibt.“

Einzeln oder in Gruppen

Bereiche, die im Laufe der Zeit einen immer größeren Raum einnahmen, waren unter anderem Firmenschulungen, etwa im Bereich Hygiene. Fachberatungen für Leiterinnen von Kindertagesstätten kamen erst vor Kurzem dazu. Und Einzel-Coachings sind ebenfalls zunehmend gefragt.

Dabei reicht die Bandbreite der Interessenten vom Schulabbrecher über den Kurzarbeiter, der seit 15 Jahren keine Bewerbung mehr geschrieben hat, bis hin zur ehemaligen Referentin im Landtag, die einen guten Job hat und trotzdem nach neuen Wegen sucht.

Expansion geplant

Mit zum Paket gehören dabei Besonderheiten, wie der speziell auf Frauen ausgerichtete Kurs „Führen mit der Stimme“. Und nicht zuletzt gibt es auch in den Existenzgründerkursen immer mehr Teilnehmer – Corona zum Trotz.

Langfristiges Ziel von Anja Zachow und Ricarda Kletzin: Sie denken über Standorte in weiteren Städten, beispielsweise in Parchim, Wismar und Rostock, nach. Die beiden sind überzeugt: „Die Nachfrage ist da. Und warum sollen unsere Kunden zu uns kommen, wenn wir auch zu ihnen gehen könnten.“ Vorerst allerdings müsse die Pandemie bewältigt werden, sodass Unterricht dann wieder mit deutlich mehr Nähe stattfinden kann.

Von Katja Bülow