Schwerin

Eine Polizeikontrolle endete für einen 33-Jährigen am Mittwoch in Schwerin hinter Gittern. Gegen 2.30 Uhr hielten die Beamten einen Radfahrer in der Wittenburger Straße an. Wie sich herausstellte, handelte es sich um einen polizeibekannten 33-Jährigen.

Der Mann stand zum Zeitpunkt der Kontrolle offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Beamten fanden diverse Betäubungsmittel bei ihm. Zudem hatte er mehrere Messer und Falschgeld dabei. Er wurde zunächst vorläufig festgenommen.

Gestohlenes Fahrrad in der Wohnung entdeckt

Am Donnerstagvormittag wurde die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Die Polizei fand unter anderem ein 2019 gestohlenes Fahrrad. Durch das Amtsgericht Schwerin wurde Haftbefehl erlassen und der Beschuldigte wurde in die Justizvollzugsanstalt Bützow überstellt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Verstoß gegen das Waffengesetz, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Geldfälschung und Diebstahl.

