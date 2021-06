Schwerin

Ein zweijähriges Kind ist am späten Dienstagnachmittag aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Schwerin gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ging sie nach ersten Ermittlungen von einem Unfall aus. Das Kind sei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Zuerst hatte Ostseewelle HIT-Radio Mecklenburg-Vorpommern berichtet.

Von RND/dpa