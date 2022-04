Schweriner Drogenbande vor Gericht – Fünf Jahre Haft möglich

Schwerin

Eine 27-jährige Frau und ihre Komplizen sollen Drogen im Wert vom einer halben Million Euro verkauft haben. Über ein halbes Jahr hinweg wurde das Rauschgift in der Region Schwerin gehandelt. Laut Polizei soll es sich bei den verkauften Rauschmitteln unter anderem um Marihuana, Kokain, Amphetamine und Haschisch gehandelt haben. Am kommenden Dienstag beginnt der Prozess gegen die Frau und ihre Bande am Landgericht Schwerin.

Die Frau soll Kopf der Bande sein, bestehend aus sechs Männern und zwei Frauen. Ebenso soll sie Kurierfahrer angewiesen haben. Ein weiter Angeklagter ist ein 30-jähriger Mann, der die Drogen in Hamburg und Berlin beschafft haben soll. Ebenfalls mit angeklagt ist ein 40-jähriger Mann, der die Betäubungsmittel in verschiedenen Wohnungen in Schwerin gelagert haben soll.

Vorgesehen sind zehn Verhandlungstage, nach Angabe des Landesgerichtes Schwerin, könnte es im Juni zu einer Verurteilung kommen. Sollte die Bande verurteilt werden droht der Hauptangeklagten bis zu fünf Jahre Haft.

