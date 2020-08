Schwerin

Ein Mann hat am Donnerstag beim Halt des Intercity ICE 1671 von Stralsund nach Karlsruhe am Schweriner Hauptbahnhof versucht einen Reisekoffer zu stehlen. Der Polizei zufolge schlich er durch die Abteile und nahm unvermittelt einen im Abteil abgestellten Reisekoffer an sich und flüchtete aus dem Zug.

Der Besitzer nahm die Verfolgung auf und konnte den mutmaßlichen Dieb auf dem Bahnsteig stellen. Nachdem dieser seinen Koffer wieder an sich nahm, bestieg er den abfahrtbereiten Intercity. Von hier aus verständigte er zusammen mit der Zugbegleiterin die Polizei und gab eine detaillierte Personenbeschreibung des vermeintlichen Diebes ab.

Anzeige

Polizei schnappt Täter

Die verständigten Bundespolizisten am Hauptbahnhof Schwerin nahmen unverzüglich die Fahndung nach dem Täter auf und konnten diesen auf dem Bahnsteig 3 des Bahnhofes antreffen. Auf der Dienststelle gab der Beschuldigte dann auch gegenüber den Beamten die Tat zu. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Versuchs des Diebstahls.

Von Oz