Hohen Wangelin

Die Szenerie könnte eigentlich idyllischer kaum sein: Ein Schotterweg führt zu einem einsamen See hinab, die Wasseroberfläche kräuselt sich leicht im Wind, dahinter der Blick auf nichts als Wald und Felder.

Doch am Ufer zeugen die verkohlten Überreste eines abgebrannten Wohnwagens von den schrecklichen Ereignissen, die sich hier in der Nacht zu Dienstag zugetragen haben.

Romy, 22 Jahre alt, eine Urlauberin aus der Kleinstadt Weiden in Bayern, ist durch eine herabgestürzte Stromleitung ums Leben gekommen. Sie hatte Menschen helfen wollen, die sie in einem brennenden Wohnwagen vermutete. Ihre Freunde, zwei junge Männer im Alter von 17 und 18 Jahren, mussten das Unglück mitansehen. Am Tag danach schildert einer von ihnen, wie er die Nacht erlebt hat.

Romy wollte Sternschnuppen beobachten

Die insgesamt sechsköpfige Gruppe mit Freunden im Alter zwischen 17 und 22 Jahren habe den Urlaub im Haus von Verwandten bei Hohen Wangelin an der Mecklenburgischen Seenplatte verbracht. Von dem Haus bis zum See sind es nur etwa 200 Meter. Romy habe am Montagabend Sternschnuppen beobachten wollen und sei mit den zwei Jungs ans Ufer gegangen.

Dort war ihnen sofort ein brennender Wohnwagen aufgefallen, der offenbar Wildcampern gehörte. „Romy dachte, da seien noch Leute drin und ist sofort hingerannt“, sagt einer der Jungs, der dabei gewesen ist. Genau in diesem Moment sei ein Hochspannungskabel herabgestürzt, das in etwa acht Metern Höhe an Masten aufgespannt war und direkt über dem brennenden Wohnwagen entlang führte. Offenbar ist eines von drei Kabeln durch die Hitze gerissen. Die Spannung betrug 20 000 Volt (siehe Infokasten). „Romy schrie um Hilfe, hatte Todesangst. Doch wir konnten nicht zu ihr“ schildert der Freund weiter. Sie hätten versucht zu helfen, aber der Strom sei zu gefährlich gewesen.

Unklar ist, warum der Wohnwagen brannte

Etwa 20 Minuten später seien die Rettungskräfte eingetroffen, doch die Hilfe kam für sie zu spät. Romy starb an ihren Verletzungen.

Viele Fragen sind noch offen: Etwa wie genau es zu dem Feuer des Wohnwagens gekommen ist und warum er überhaupt dort abgestellt worden war. Nach ersten Erkenntnissen sind Gasflaschen explodiert. Bei dem Besitzer handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 47-jährigen Mann. Laut den beiden Augenzeugen war er während des Unglücks nicht in der Nähe.

Flammen lassen Stromleitung schmelzen Beim Brand des Wohnmobils in Hohen Wangelin sind so hohe Temperaturen entstanden, dass die in mehreren Metern Höhe verlaufende Stromleitung zerstört wurde. Nach Informationen des Energieversorgers Edis handelte es sich um eine Leitung des 20 000-Volt-Mittelspannungsnetzes, die in mehr als sieben Metern Höhe verläuft. Die aus Aluminium bestehende Freileitung sei bei einer Hitze von über 600 Grad Celsius geschmolzen und dadurch gerissen. Durch die Unterbrechung kam es zu einem Stromausfall im näheren Umkreis, von dem unter anderem eine Feriensiedlung betroffen war. Dieser konnte durch den Einsatz eines Notstromaggregats beendet werden.

Von Gerald Kleine Wördemann