Parchim

Dieser Schritt war nur eine Frage der Zeit, nun geht die Mecklenburger Landpute GmbH ihn konsequent: Ab dem 1. Januar 2022 werden ausschließlich Lebensmittel in Bioqualität die Produktion verlassen. Das Unternehmen aus Severin (Ludwigslust-Parchim) ist bestens darauf vorbereitet, wie ein Besuch zeigt.

Im Hofladen riecht es kurz vor 12 Uhr herrlich: Hähnchenkeulen mit knusprig goldener Haut und andere hauseigene Spezialitäten warten auf Mittagsgäste. Auf eine Tafel hat jemand mit Kreide Bio-Kaffeespezialitäten geschrieben. Ganz wie in einem Szenelokal und nicht wie mitten auf dem Dorf, umgeben von Stallanlagen. Ein paar Kunden durchstöbern die Regale, in denen sich Feinkost und Handfestes, wie Königsberger Klopse im Glas, stapeln.

Klopse von der Landpute: „Immer noch mit der Hand geformt“

Die Palette der Waren ist riesig, wie Geschäftsführer Markus Oberheu erklärt: „Wir haben rund 120 Wurstsorten, die wir alle selbst herstellen.“ Eine Angebotsvielfalt, die kein Fleischriese biete: „Die konzentrieren sich eher auf 20 Produkte und schon gar nicht in Bioqualität. „Zu unserer Art der Produktion gehören viele Handgriffe“, so Oberheu. „Unsere Klopse zum Beispiel werden noch immer mit der Hand geformt und in der Pfanne gebraten.“

Trotz der inzwischen 240 Mitarbeiter sehe man sich immer noch als Handwerksunternehmen, das eine Nische bediene. „Mit der Konzentration auf Bio gehen wir noch tiefer in diese Nische.“ Allerdings: Es handele sich um eine stark Wachsende. Der Geschäftsführer sagt offen: „Wir haben so viele Anfragen, dass wir sie nicht mehr alle sofort bedienen können.“

Lieferant für Babynahrungshersteller

Schon seit Jahren beliefere man etwa namhafte Babynahrungshersteller. „Der Aufwand, alle Auflagen, die uns die Hersteller geben, zu erfüllen, ist gigantisch. Das geht so weit, dass sie kontrollieren, welche Messer wir verwenden und ob die Griffe Weichmacher enthalten.“ Dennoch hält das Unternehmen seinen Kurs und setzt damit den Weg fort, den es bei seiner Gründung 1990 eingeschlagen hat.

Lesen Sie auch: Kommentar: Bio ist für Mecklenburger Landpute Geisteshaltung

„Schon damals hatte sich unser Gründer Arvid Kremer entschieden, dass die männlichen Küken leben dürfen“, erzählt Oberheu. „Das war keine Selbstverständlichkeit. Wir zogen sie auf und haben ein hochwertiges Produkt daraus gemacht.“ Eine Haltung, die nicht nur viele Privatkunden, sondern auch Ronny Siewert, Mecklenburg-Vorpommerns prominentester Koch, zu schätzen weiß.

Kooperation mit Spitzenkoch Ronny Siewert

Seit einigen Jahren kooperiert er mit dem Unternehmen unter dem Label „Edles aus Mecklenburg“. So findet sich im Hofladen, wie auch in den Filialen etwa in Rostock und Wismar, unter anderem ein Bio Geflügelleber Paté mit Aprikosen und grünem Pfeffer nach einem Rezept des Kochs aus Heiligendamm. Dazu Gewürzsalze, Rollbraten oder eine marinierte Bio-Waldlandpute.

Das Unternehmen Mecklenburger Landpute kooperiert mit Spitzenkoch Ronny Siewert und produziert Feinkost nach seinen Rezepten. Quelle: JULIANE SCHULTZ

So kurz vor Weihnachten sind vor allem Hähnchen, Enten und eben jene Waldlandputen gefragt. „Ein Premium-Produkt im Bio-Bereich“, sagt Oberheu. „Die Tiere sind sogenannte Waldrandläufer und leben auf der Wiese und im Wald – aber nicht im Stall.“ Normalerweise – nur in Zeiten der Vogelgrippe müsse man einen Kompromiss eingehen. Allerdings achte man, wie ohnehin bei allen Tieren darauf, dass sie genug Platz haben.

Ab 1. Januar ausschließlich Bioqualität nach EU-Norm

Auch Landwirte, mit denen man im Bereich der Mast zusammenarbeite, müssten das schon lange leisten. So habe man auch bei konventioneller Haltung schon lange auf Wintergärten für das Geflügel bestanden. Ab 1. Januar gelten nun in allen Bereichen die strengen EU-Bio-Richtlinien. „Alles wird nachhaltig erzeugt, auch das Futter kommt aus eigener Produktion, größtenteils auf eigenen Flächen angebaut“, so Oberheu.

Die Waldlandputen der Mecklenburger Landpute GmbH leben zwischen Wiese und Wald. Quelle: Diego Ludwig

Er freut sich, dass sowohl die Händler, wie Edeka oder Rewe, als auch Partner diesen Schritt mitgehen. „Das ist echte Regionalität, wenn Kunden in Greifswald oder Schwerin kaufen können, was wir hier produzieren.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und noch eines ist dem Landputen-Chef wichtig: „Mit der vollständigen Umstellung auf Bio geht auch eine Mitarbeiterqualifikation einher. Alle, die hier lernen, beginnen ihre Ausbildung nun in einem Biobetrieb. Das gilt auch für Fleischer und ist natürlich für junge Leute interessant. Dieses Know-how mit allen Besonderheiten, die diese Art der Haltung und Produktion mit sich bringt, gibt es nicht überall.“

Von Juliane Schultz