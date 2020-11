Spornitz

Zu einem Unfall ist es am Montagnachmittag auf der B191 in Spornitz gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein 49-jähriger Autofahrer an einer Baustellenampel auf einen Kleintransporter aufgefahren, der verkehrsbedingt Bremsen musste. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Die Polizei stellte einen Atemalkoholwert von 2,58 Promille bei dem Unfallverursacher fest. Außerdem hatte der 49-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis. Bei der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von OZ