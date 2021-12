Staatliches Museum Schwerin wird umgebaut: Wo die Kunstwerke nun zu sehen sind

Schwerin

Das Staatliche Museum Schwerin ist seit Herbst 2021 geschlossen. Es soll umfangreich saniert und modernisiert werden. Die geplanten Sanierungen sollen drei Jahre andauern und werden voraussichtlich im Herbst 2024 beendet sein. Bevor die Sanierungsarbeiten beginnen, muss das Museumsgebäude vollständig geräumt werden. Damit ist das Team der Staatlichen Schlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern (SSGK M-V) bereits beschäftigt. Die Werke der Dauerausstellung werden abgehängt und eingelagert.

Es ist aber auch Gelegenheit, während der Schließzeit wichtige Kunstwerke an andere Museen in Europa auszuleihen. Bedeutende Kunst aus Schwerin geht derzeit hinaus in die Welt – und wird zur Wiedereröffnung nach Schwerin zurückkommen.

Werke unter anderem in Dresden und Stuttgart zu sehen

Ein Werk ging bereits von Schwerin nach Dresden. Es stammt vom Künstler Frans van Mieris (1635-1681). Dessen Gemälde „Dame am Cembalo“ war in Dresden in der dortigen Vermeer-Ausstellung „Vom Innehalten“ zu sehen. Diese Ausstellung sollte eigentlich bis 2. Januar 2022 laufen, musste aber pandemiebedingt seit dem 4. Dezember schließen. „Das kleine Werk des Feinmalers van Mieris ist eines der kostbarsten unserer Sammlung“, erklärt die Schweriner Museumssprecherin Nicole Lerrahn.

Frans van Mieris Ölgemälde "Dame am Cembalo" von 1658 Quelle: Staatliches Museum Schwerin

Eine wertvolle Arbeit von Peter Paul Rubens (1577-1640) wurde von Schwerin nach Stuttgart ausgeliehen. Denn seit 22. Oktober zeigt die Staatsgalerie Stuttgart die Schau „Becoming Famous. Peter Paul Rubens“. Es ist eine Ausstellung über die ersten Jahre, in denen Rubens zurück in Antwerpen war und dem römischen Frühbarock eine eigene Prägung gab. „Unser Gemälde ,Lot und seine Töchter’ ist dafür ein wichtiger Beleg“, so Nicole Lerrahn über den thematischen Bezug zur Stuttgarter Schau.

Dorthin kam also dieses Werk. „Die Staatsgalerie freut sich, unser Gemälde nach der Ausstellung für die Zeit unserer Schließung in ihre Schausammlung zu integrieren, sodass wir einen Botschafter für unser Haus in einer der renommiertesten Kunstgalerien in Deutschland haben“, ergänzt Lerrahn. Die aktuelle Ausstellung in Stuttgart ist bis 20. Februar 2022 angesetzt.

Nashorn-Bild hängt nun in Amsterdam

Von Schwerin reiste auch ein Kunstwerk nach Lübeck. „Die Hochzeitsschüssel“ stammt vom Maler Hans Kemmer (1495-1561). „Es ist eines der am besten erhaltenen Werke dieses Lübecker Cranach-Schülers“, so Nicole Lerrahn. Das Gemälde ist zur Zeit in der ersten Ausstellung über den Künstler in Lübeck zu sehen. Die Schau heißt „Cranach – Kemmer – Lübeck. Meistermaler zwischen Renaissance und Reformation“ und hat damit eine überregionale Anziehungskraft. „Auch hier zeigte sich, dass die Schweriner Sammlung unersetzliche Stücke beherbergt, die auch überregional von Bedeutung sind und deshalb dem Publikum nicht vorenthalten werden können“, betont die Schweriner Museumssprecherin. Die Lübecker Ausstellung soll bis 6. Februar 2022 laufen.

Auch nach Amsterdam wurde ein wichtiges Werk ausgeliehen, es stammt vom französischen Maler Jean-Baptiste Oudry (1686-1755). Das Tierporträt der Nashorndame „Clara“ soll vom 30. September 2022 bis 15. Januar 2023 im Rijksmuseum in Amsterdam zu sehen sein. Das Werk hat eine interessante Vorgeschichte: Das indische Rhinozeros war unter dem Namen Clara ab 1741 in Europa 17 Jahre lang eine Publikumsattraktion. Die Nashorndame zog auch Künstler an. So nahm Jean-Baptiste Oudry ebenfalls die Gelegenheit wahr, das Tier zu studieren, als es in Paris gezeigt wurde.

Jean-Baptiste Oudrys (1686 - 1755) Ölgemälde "Clara" von 1749 Quelle: Staatliches Museum Schwerin

Der Künstler fertigte Skizzen an, die Grundlage für sein Gemälde waren. Es ist zu sehen in einer Amsterdamer Ausstellung. „Das Rijksmuseum besitzt Zeichnungen Jean-Baptiste Oudrys, die dieser von dem lebenden Tier anfertigte, als es 1749 Paris besuchte“, erläutert Nicole Lerrahn. „Sie waren die Grundlage für das Porträt in Lebensgröße, das er später dem Schweriner Herzog anbot.“ Dieser erwarb die große Leinwand, für seine Galerie ließ sie allerdings ins Kleine kopieren.

Erst seit 2004 wurde das in den USA restaurierte Gemälde zum ersten Mal seit fast 200 Jahren wieder ausgestellt. „Nun darf Clara noch einmal in die Stadt reisen, in der sie einst in Europa ankam“, so Nicole Lerrahn. Der Verleih des Werkes nach Amsterdam hat auch eine Signalwirkung. „Es wird dort als Botschafter für unser Haus wirken“, ergänzt die Schweriner Museumsdirektorin Dr. Pirko Zinnow.

Das Amsterdamer Museum erhielt noch ein weiteres Werk. Denn gleichzeitig zeigt das dortige Rijksmuseum eine Ausstellung, die den Arbeitstitel „Onderkruipsels“ hat, was etwa „Kleine Krabbler“ bedeutet. „Dafür haben wir die Kröte mit den blauen Winden von Otto Marseus van Schrieck und die Kakteen und Eidechsen von Elias van den Broeck zugesagt“, so Nicole Lerrahn. Mit Werken der holländischen Maler Otto Marseus van Schrieck (1619–1678) und Elias van den Broeck (1649–1708) können die Schweriner ebenfalls punkten. „Es treffen also Schweriner Bilder der kleinsten und des größten Tieres in Amsterdam aufeinander“, sagt Nicole Lerrahn.

Von Thorsten Czarkowski