Sternberg

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 104 nahe Sternberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind am Donnerstagmittag drei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer. Der Polizei zufolge geriet ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Auto in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammen. Ein nachfolgendes Auto geriet in die Unfallstelle und kollidierte anschließend mit einem am Unfall beteiligten Wagen.

Im Ergebnis wurde der 23-jährige Autofahrer schwer verletzt. Er ist anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Die beiden anderen Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Schaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen und der Bergung der Fahrzeuge musste die B 104 an der Unfallstelle für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden.

Von OZ