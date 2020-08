Sternberg: Schwerer Verkehrsunfall auf B104 – ein Mann stirbt

Sternberg

Am Samstagmittag ist es auf der B104 im Stadtgebiet von Sternberg zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem Toten gekommen. Ein 49-jähriger Autofahrer kam aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, streifte ein Fahrzeug und kollidierte dann frontal mit einem weiteren Auto. In Folge dessen wurde ein vierter Wagen beschädigt.

92.000 Euro Sachschaden

Die Einsatzkräfte setzten einen Rettungshubschrauber ein, der mutmaßliche Unfallverursacher verstarb jedoch noch an der Unfallstelle. Drei weitere Insassen der Fahrzeuge wurden leicht verletzt und vor Ort bzw. im Krankenhaus versorgt. Zur Aufklärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 92.000 Euro. Die B104 musste für vier Stunden gesperrt werden.

Von RND