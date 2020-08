Zarrentin

Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochnachmittag am Strandbad in Zarrentin am Schaalsee (Kreis Ludwigslust-Parchim) mehrere Frauen belästigt haben soll. Wie die Beamten mitteilen, soll der augenscheinlich alkoholisierte Mann in einer unangemessenen und sehr aufdringlichen Art und Weise auf die Frauen zugegangen sein. Es wurde eine Anzeige erstattet.

Mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Boizenburg unter der Telefonnummer 038847/606-0 zu melden.

Von RND