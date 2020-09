Schwerin

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Zug auf der Strecke Boizenburg-Hamburg am 1. Juni 2020 gegen 20.52 Uhr sucht die Polizei Zeugen mit einem Foto. Den Beamten zufolge wurde eine Frau dabei am Kopf leicht verletzt.

Anlass der Auseinandersetzung war das Nichttragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Es kam zur Rangelei, wobei die Frau bespuckt und am Ohr verletzt worden ist. Beide Streitparteien fotografierten sich während der Auseinandersetzung gegenseitig. Die auf dem Foto abgebildete Frau und ihr männlicher Begleiter, vermutlich Sohn sollen mithilfe der Bevölkerung gesucht werden.

Anzeige

Tatverdächtige Frau und Mann Quelle: Bundespolizei Rostock

Weitere OZ+ Artikel

Wer kann Hinweise geben?

Wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Personen oder kann Hinweise geben? Informationen nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer: 0381/2083-1111 oder -1112 entgegen. Oder auch jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei, Tel.: 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle.

Von OZ