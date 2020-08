Blankenberg

Ein Regionalzug ist mit einem Pferd am Dienstagabend in der Nähe der Ortschaft Blankenberg ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) kollidiert. Wie die Bundespolizei mitteilte, hatten zwei der Tiere vermutlich den Pfahl eines Elektrozaunes umgekippt und waren danach von der Koppel in Richtung der Bahnstrecke gelangt.

Das Tier überlebte den Unfall nicht. Die etwa 200 Fahrgäste des Zuges blieben unverletzt. An der Regionalbahn entstand nur ein geringer Schaden. Der Zug konnte seine Fahrt im Anschluss an die Ermittlungen fortsetzen. Die Bahnstrecke war etwa 90 Minuten lang gesperrt. Bei zehn Zügen kam es daraufhin zu Verspätungen. Die Ermittlungen der Bundespolizei zum genauen Unfallhergang dauern an.

Von dpa