Schwerin

Große Sorge in Schwerin: Dem Gesundheitsamt der Landeshauptstadt zufolge könnten sich zahlreiche Patienten, Mitarbeiter und Besucher einer Arztpraxis mit dem Coronavirus angesteckt haben. Wie die Behörde mitteilte, geht es um die chirurgische Praxis im Ärztehaus Weststadt, Johannes-Brahms-Straße 49. Alle Personen, die im Zeitraum vom 21. April bis zum 28. April in der Praxis waren, sollen vorsorglich in Quarantäne gehen und am Montag Kontakt zum Gesundheitsamt aufnehmen. Schätzungen zufolge könnte dies bis zu 200 Personen aus Schwerin um Umgebung betreffen. Sie gelten als direkte Kontaktpersonen in einem Infektionsfall.

Die Betroffenen sollen auf Krankheitssymptome achten und möglichst zeitnah getestet werden. Sie sollten sich entweder am Montag ab 9 Uhr an die Bürgerhotline im Stadthaus unter (0385) 545-3333 melden oder eine E-Mail an gesundheitsamt@schwerin.de schreiben und dort ihren Namen, ihre Anschrift und eine Telefonnummer mitteilen, unter der sie erreichbar sind. Auch der genaue Tag des Praxisbesuchs sei wichtig.

