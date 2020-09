Parchim

In Parchim ist am frühen Mittwochmorgen ein Mann auf offener Straße geschlagen und beraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen zwei Uhr im Ziegeleiweg nahe einer Tankstelle. Nach Angaben des Opfers sollen drei unbekannte Männer den 28-Jährigen mehrfach geschlagen und getreten und seine Brieftasche gestohlen haben, in der sich Bargeld und persönliche Papiere des Opfers befanden. Kurz darauf flüchteten die drei Angreifer.

Der Mann erlitt mehrere Prellungen, Hautabschürfungen sowie Gesichtsverletzungen und wird medizinisch versorgt. Die geraubte Brieftasche des Opfers wurde am Mittwoch durch einen Anwohner in der Hans- Beimler- Straße gefunden und der Polizei übergeben. Wie sich herausstellte, hatten die Täter das Bargeld daraus gestohlen. Die Täter sollen ca. 170 Zentimeter groß gewesen sein und kurze Bärte getragen haben. Die Polizei in Parchim sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 03871/ 6000 entgegen.

Von OZ