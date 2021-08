Schwerin

Bundeskanzler will Jürgen Todenhöfer (80) werden. Nicht weniger. Am Freitag tritt der frühere Bundestagsabgeordnete, Publizist, Richter und Medien-Manager in Schwerin auf. Seine Partei trägt seinen Namen: „Team Todenhöfer“. Zusatz: die Gerechtigkeitspartei. Sie hat in MV ein paar Dutzend Mitglieder. Das Programm fordert nicht weniger als eine Art grundlegenden Neuanfang der modernen Gesellschaft.

„Team Todenhöfer“ also. Ganz unbescheiden. Der Name sei nicht seine Idee gewesen. „Ich war für etwas Abstrakteres“, sagt er. Menschen aus seinem Umfeld hätten dies aber vorgeschlagen; wegen seiner Popularität. Ende 2020 gründete Jürgen Todenhöfer, zuvor jahrzehntelang CDU-Mitglied, die neue Partei. „Weil ich finde, dass wir so nicht weiter machen können. Das gilt für alle Bereiche der Politik.“

Dann holt er aus zur Generalkritik am politischen System, an der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung. Das Land sei mittlerweile bei vielen Zukunftsthemen abgehängt. Digitalisierung, Bildung, Technologie. In der Politik vermisse er „Schwergewichte“. Annalena Baerbock (Grüne), Armin Laschet (CDU) oder Olaf Scholz (SPD) hätten nicht die Fähigkeiten, die Bundesrepublik zu lenken. „Ich weiß, dass ich es besser kann.“

Großspenden an Parteien verbieten – Kirchensteuer abschaffen

Todenhöfer saß von 1972 bis 1990 für die CDU im Bundestag, ab 1987 war er führender Manager im Medien-Imperium von Hubert Burda, immer wieder im Nahen und Fernen Osten im Ausland unterwegs, gilt als Islam-Experte, aber auch als streitbar.

Viele Monate habe er sich mit dem Parteiprogramm befasst, mit Unternehmern, Wissenschaftlern oder auch jungen Leuten darüber gesprochen. Das Ergebnis ist ein Forderungskatalog, der es in sich hat. Inhalte: keine Großspenden für Parteien, Steuererleichterungen für Arme und Mittelstand, Bürokratieabbau durch Verschlankung des Personals in Verwaltungen, jedes Jahr eine Million neue Wohnungen, keine Militäreinsätze deutscher Soldaten im Ausland, Abrüstung. Global gedachter Klimaschutz. Das Elektroauto sei ein Irrweg, „weil 90 Prozent der Weltbevölkerung sich dieses gar nicht leisten können“.

Familien sollten sich entscheiden können, ob sie lieber drei Jahre Elternzeit nehmen, als ihr Kind in die Kita zu bringen. Todenhöfer will die Kirchensteuer abschaffen. Er sei zwar gläubig, aber: „Jesus hat nicht gesagt, wer mir folgen will, muss Steuern zahlen.“ Antisemitismus und Islamfeindlichkeit seien „ein Riesenproblem“. Es brauche positive Botschafter. Weltweit sollte es mehr Entspannungspolitik geben, etwa zu Russland oder dem Iran. „Mein Ziel heißt immer Frieden“, so Todenhöfer. „Kriege, die wir starten, kommen in Form von Flüchtlingen und Terrorismus zurück.“ Einer seiner Grundsätze: „Alle Menschen sind gleich.“

Spitzenkandidatin ist eine Studentin aus Greifswald

Botschaften, die ankommen. Laut Medienberichten hören jeweils Hunderte dem 80-Jährigen bei seinen Auftritten zu. Dabei hat seine Partei ein Problem: Sie sei zu unbekannt. Todenhöfer gerät ins Grübeln: Wenn er nur die Medienpräsenz von früher hätte...

„Veränderung ist notwendig“, erklärt André Pinther (57), Landesvorsitzender von Team Todenhöfer, von Beruf Steuerberater in Bad Doberan. „Niemand traut sich mehr, die verkrusteten Strukturen aufzubrechen.“ Seine Partei – in MV 40 Mitglieder stark – wolle dies ändern. Spitzenkandidatin zur Landtagswahl ist Beyza Esentürk (25), Studentin aus Greifswald.

Am Freitag, 6. August, um 18 Uhr bittet Jürgen Todenhöfer Interessierte zur Bürgersprechstunde im Alten Garten in Schwerin.

Von Frank Pubantz