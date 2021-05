Schwerin

In der Landeshauptstadt Schwerin gibt es 21 Testzentren, darunter viele Apotheken, die einen Corona-Schnelltest anbieten. Wer über die Pfingstfeiertage aber die Chance nutzen will und endlich wieder in einem Restaurant essen möchte, benötigt auch an diesen Tagen einen aktuellen Test. Apotheken sind dann aber geschlossen.

Wir zeigen Ihnen, welche Testzentren in Schwerin an diesen Tagen dennoch geöffnet haben:

Testzentren am Pfaffenteich und Filmpalast über Pfingsten geöffnet

Das Testzentrum Testen@SN hat in Schwerin zwei Standorte. Während in der Marienplatzgalerie das Testzentrum am Sonntag geschlossen hat und am Montag ebenfalls keine Termine online verfügbar sind, gibt es bei dem Testzentrum am Südufer des Pfaffenteichs (Arsenalstraße/ Ecke Mecklenburgstraße) noch zahlreiche freie Termine für die beiden Tage von 9 bis 19 Uhr. Diese können auf dem Online-Portal gebucht werden.

Auch in dem errichteten Testzentrum im Filmpalast Capitol in Schwerin (Wismarsche Straße 128) können noch online Termine für Pfingstsonntag-und Montag zwischen 10 und 13.30 Uhr circa gebucht werden. Getestet wird dort im Drei-Minuten-Takt. Unter diesem Link können Sie einen Termin buchen.

Testzentrum Schlosspark-Center und Mueßer Hof Pfingsten geöffnet

In dem Testzentrum beim Schlosspark-Center am Eingang Wittenburger Straße besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich an den Feiertagen testen zu lassen. Dafür können online noch Termine zwischen 9 und 15.45 Uhr auf der Website vereinbart werden. Das geht auch telefonisch unter 0152 26 29 48 92 und 0152 26 29 48 97.

Auch das Testzentrum Mueßer Hof (Zum Reppin 4) bietet über die Feiertage noch kostenlose Corona-Schnelltests an. Am Sonntag und Montag sind zwischen 10 und 19 Uhr noch zahlreiche Termine online buchbar. Hier kommen Sie an die freien Zeiten. Auch telefonisch können Sie einen Test vereinbaren unter der Nummer: 0385 4883780.

Von OZ