Rostock

Klein, gut, günstig: Tiny Houses gelten als attraktive Alternative für überteuerte Eigenheime. Vorausgesetzt, man ist bereit, auf nicht viel mehr als 20 Quadratmetern zu leben. Das Interesse an dieser speziellen Wohnform ist groß, angefeuert durch den überhitzten Immobilienmarkt.

Ronny Koch, Inhaber der Stralsunder Holzhausfirma MyHomewood, könnte sofort 200 Tiny Häuser bauen – so viele Anfragen haben sich bei ihm angesammelt. Aber da ist ein Problem: „Es gibt keine Stellplätze“, erklärt der 48-Jährige.

Ein paar Tiny Houses hat Kochs Firma gebaut. Der große Durchbruch lässt aber auf sich warten. Manche Interessenten schreckt der Preis ab. Mindestens 50 000 Euro kostet ein kleines Holzhaus bei den Stralsundern. „Das Material ist teuer“, sagt der Handwerker. Außerdem arbeite er mit mehreren Mitarbeitern fünf bis sechs Wochen daran. Gute Qualität habe eben ihren Preis.

Aber das sei nicht der Grund dafür, das so gut wie nichts passiert. „Die Leute finden keinen Platz, wo sie ihr Tiny House aufstellen können“, sagt Koch.

Schwerin startet Planungsverfahren

Ein wenig passiert aber doch. Als eine der ersten Kommunen in MV plant Schwerin eine Tiny-House-Siedlung. Seit Ende Januar liegt der Aufstellungsbeschluss für ein Bebauungsplan-Verfahren vor. Im Stadtteil Warnitz soll auf stadteigenem Grund dauerhafter Platz für fünf bis sechs Häuschen geschaffen werden. Auf einer ehemaligen Landwirtschaftsfläche, am Rand einer zehn Jahre alten Eigenheimsiedlung, umgeben von Wiesen und Feldern.

„Bisher gibt es 40 bis 50 Interessenten für die Plätze“, sagt Cindy Rensch, Stadtplanerin bei der Schweriner Stadtverwaltung. Dass immer mehr Nachfragen kamen, war der Grund für die Stadt, sich überhaupt damit zu beschäftigen.

Wie lange es dauert, bis die Häuser stehen, sei noch offen. Das lasse sich bei einem laufenden B-Plan nicht exakt vorhersagen. Außerdem müssen Versorgungsleitungen und Anschlüsse verlegt werden. Für die Winzbehausungen gelten baurechtlich dieselben Regeln wie für jedes andere Eigenheim.

Kommunen befürchten „Wohnwagen-Ghettos“

Unternehmer Koch empfiehlt Interessenten inzwischen lieber ein etwas größeres Holzhaus mit Bodenplatte als die Miniaturausgabe auf Rädern. Das sei auf Dauer besser. Dass es bei den Stellplätzen klemmt, liegt seiner Meinung nach an den Kommunen. „Die Gemeinden wollen das nicht“, sagt er.

Befürchtungen herrschten vor, dass es zu ungeordneten Ansiedlungen kommen könnte, eine Art Wohnwagen-Ghettos für Aussteiger und sozial Abgehängte entstünden, wie die berüchtigten Trailer-Parks in den USA. Bisherige Aufträge für Tiny Houses kämen vor allem von Leuten, die bereits ein großes Haus haben und nun noch ein Nebengebäude auf ihrem Grundstück wollen – in dem etwa die ausgezogenen Kinder übernachten können, die zu Besuch kommen.

Die Greifswalder Stadtverwaltung ging – ebenfalls ausgelöst durch viele Nachfragen – auf die Suche nach geeigneten Fläche im Stadtgebiet. Die Planer identifizierten Grundstücke für fünf mögliche Tiny-House-Siedlungen. Hausbauer Koch hat sie sich alle angesehen. Sein Eindruck: „Zwei sind annehmbar, ein Grundstück ist richtig gut, die anderen taugen nichts.“ Der Platz auf allen Flächen zusammen würde laut Stadt für 35 bis 47 Kleinhäuser ausreichen.

Baustart in Nordwestmecklenburg noch dieses Jahr geplant

Am weitesten fortgeschritten ist ein Projekt in Stellshagen in der Nähe von Klütz (Nordwestmecklenburg). Eine Siedlung mit zehn Mini-Häusern soll hier entstehen. Die Genossenschaft VielLeben, hinter der Architekten aus München stehen, will noch dieses Jahr mit dem Bau beginnen.

Ein erstes Projekt haben die Münchner bereits in MV realisiert: Das Feriendorf Meerleben, eine Klein-Siedlung in Hohenkirchen bei Boltenhagen. Das kleinste der insgesamt zehn Holzhäuser bietet gerade einmal 18 Quadratmeter Wohnfläche. Die Ferienhäuser gehören Privatbesitzern. In Stellshagen soll es dagegen ausschließlich Dauerwohnsitze geben.

Dorf für Großstädter in der dritten Lebensphase

Die Interessenten für das Tiny-House-Dorf seien vorwiegend Menschen „in der dritten Lebensphase“, sagt VielLeben-Vorstand Patric Meier. Großstädter, die nach dem Arbeitsleben ein Leben in der Natur mit viel Ruhe suchen, aber nicht auf gut erreichbare Schulen und Einkaufsmöglichkeiten angewiesen sind.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein Teil der Häuser ist laut Genossenschaft bereits vergeben, an Paare und Einzelpersonen aus Hamburg, Berlin und Rostock. Dem Kostenplan zufolge erwerben die künftigen Bewohner für die kleinste Hausvariante mit 41 Quadratmetern Wohnfläche einen Genossenschaftsanteil für 58 000 Euro, anschließend zahlen sie ein monatliches „Nutzungsentgelt“ von knapp 550 Euro, einschließlich Betriebskosten. Als Genossenschaftsmitglieder können sie nicht gekündigt werden, sagt Meier.

Baurecht liegt bereits vor. Aber die Genossenschaft muss zuvor noch das Grundstück kaufen. Das gehört einer Hamburger Journalistin, die das Projekt mitentwickelt hat.

Von Gerald Kleine Wördemann