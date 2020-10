Retzow/Ganzlin

Ein 42 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall zwischen Retzow (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) und Ganzlin ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) ums Leben gekommen.

Er war aus bislang ungeklärter Ursache am Donnerstagnachmittag mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort an seinen schweren Verletzungen.

Von RND/dpa