Grabow

Im Hafen von Grabow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Donnerstagnachmittag eine männliche Leiche entdeckt worden. Wie die Polizei am Abend mitteilte, waren die Identität der Leiche sowie die Todesursache zunächst unklar. Den Angaben zufolge ist nicht auszuschließen, dass es sich bei dem Toten um einen seit einer Woche vermissten 20-Jährigen handelt, der in der Nähe des Fundortes spurlos von einer Party verschwunden war.

Von RND/dpa