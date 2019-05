Schwerin

In Schwerin hat am Samstagabend ein Bundespolizist einen betrunkenen Ladendieb gefasst. Dabei verletzte er sich am Arm.

Wie die Polizei berichtete, versuchte ein 30-Jähriger gegen 18.30 Uhr eine Likörflasche aus einem Lebensmittelgeschäft zu stehlen. Er verließ den Laden, ohne zu zahlen. Die Geschäftsinhaberin verfolgte den Mann und forderte ihn auf, zurück in den Laden zu gehen.

Ladendieb versucht Geschäftsinhaberin zu treten

Die Frau sprach dem Ladendieb ein Hausverbot aus. Der Mann behauptete allerdings, den Likör bezahlt zu haben und trat gegen die Glasfenster des Geschäfts. Danach versuchte er noch einige Tritte in Richtung der Geschäftsinhaberin.

Ein Bundespolizist beobachtete die Szene. Er war eigentlich nach Dienstschluss auf dem Weg nach Hause. Der Beamte gab sich gegenüber dem Täter als Polizist zu erkennen, woraufhin der Mann versuchte zu flüchten.

„Erheblicher Widerstand“ gegen Polizeimaßnahmen

Der Bundespolizist hielt den 30-Jährigen fest, verletzte sich dabei aber am Arm. Bis zum Eintreffen seiner Kollegen wurde der Täter mit Unterstützung eines Passanten festgehalten. Beim Eintreffen einer Streife wehrte der gescheiterte Ladendieb sich immer noch heftig und wurde deswegen gefesselt.

Bei dem 30-Jährigen wurde ein Atemalkoholwert von 1,73 Promille festgestellt. Auch bei und nach seiner Einlieferung ins Zentralgewahrsam leistete er erheblichen Widerstand und stieß wiederholt mit dem Kopf gegen die Zellentür, so ein Polizeisprecher. „Aufgrund der bestehenden Eigengefährdung wurde ein Notarzt hinzugezogen, der eine Einweisung in ein Klinikum anordnete.“

Der Bundespolizist konnte nach einem Tag Krankschreibung seinen Dienst wieder fortsetzten.

RND/sal