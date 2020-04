Covid-19 - Tumulte in Asyl-Erstaufnahme in Nostorf: Iraner mit Corona-Verdacht kam nicht sofort in Klinik

Der 28-Jährige hatte am Mittwoch Fieber. Die Mitarbeiter der Erstaufnahmeeinrichtung Nostorf/Horst meldeten das dem Kassenärztlichen Notdienst. Da dieser aber zunächst keine Einlieferung ins Krankenhaus anwies, kam es zu tumultartigen Szenen.