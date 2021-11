Tumulte in Schweriner Straßenbahn nach Handyraub – 18-Jähriger unter Schock 

Schwerin

Am späten Samstagabend kurz vor Mitternacht wurde die Schweriner Polizei zur Straßenbahnhaltestelle in der Gutenbergstraße gerufen. Zuvor hatten sich in einer Straßenbahn der Linie 2 tumultartige Szenen abgespielt, wie die Beamten am Sonntag mitteilen.

Nach ersten Erkenntnissen war Ausgangspunkt ein Raub in der Straßenbahn. Ein bislang noch unbekannter Tatverdächtiger soll einem 18-Jährigen sein Smartphone gestohlen haben. Als dies die umstehenden Personen bemerkten, entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung.

Täter gelingt die Flucht

Diese verlagerten sich beim Halt dann nach draußen. Dem mutmaßlichen Handyräuber gelang die Flucht. Acht Menschen sollen beteiligt gewesen sein.

Der 18-Jährige stand unter Schock und wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

