Crivitz

Bei den Ermittlungen nach einem Einbruch in Crivitz setzt die Polizei nun auf Hilfe aus der Bevölkerung. Laut den Beamten sind Unbekannte zwischen dem 2. und 4. Januar gewaltsam durch ein Kellerfenster in das Einfamilienhaus in der Brüeler Straße eingedrungen.

Die Diebe konnten dort Geld im zweistelligen Euro-Bereich erbeuten. Die Polizei sicherte erste Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise nimmt die Polizei in Sternberg unter der Telefonnummer 038 47 / 432 70 entgegen.

Von OZ