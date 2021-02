Hagenow

Unbekannte Täter sind in Hagenow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Der Vorfall in der Gartenstraße wurde der Polizei am Dienstagnachmittag gemeldet. Der Spurenlage zufolge stiegen die Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten dort mehrere Räume. Ersten Erkenntnissen zufolge wurden ein Flachbildfernseher, ein Soundsystem, zwei Elektrowerkzeuge sowie diverse Angeln und Angelzubehör gestohlen.

Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und hat die ersten Ermittlungen eingeleitet. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel.: 0 38 83 / 6310) entgegen.

Von OZ