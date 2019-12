Lübtheen

Am Wochenende ist in Lübtheen ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) zwei Mal eingebrochen worden – nun bittet die Polizei um Hilfe. Bereits am frühen Sonntagmorgen wurden die Beamten in eine Schule in der Rudolf- Breitscheid-Straße gerufen. Unbekannte hatten dort eine Tür gewaltsam geöffnet und waren anschließend in die Räume eingedrungen. Nach einer ersten Übersicht wurde nichts gestohlen. Jedoch hinterließen die Einbrecher Sachschäden.

Bei dem zweiten Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Straße „Am Bahnhof“ haben unbekannte Täter zwischen Freitagabend und Montagmorgen hingegen Bargeld gestohlen. Die Täter waren zuvor durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, prüft die Kriminalpolizei. Hinweis zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 0 38 83 / 63 10) entgegen.

