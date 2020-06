Unbekannte brechen in Wohnung in Lübz ein

Lübz

Unbekannte Täter sind zwischen Dienstag und Mittwoch in eine Wohnung in der Goldberger Straße in Lübz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) gewaltsam eingedrungen. Der Polizei zufolge sind die Einbrecher durch eine Balkontür in die Wohnung gelangt. Derzeit ist noch unklar, ob die Diebe etwas entwendeten. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

