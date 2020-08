Unbekannte stehlen Motorboot samt Trailer bei Leezen

Langen Brütz

Von einem Privatgrundstück in Langen-Brütz ( Landkreis Ludwigslusts-Parchim) ist am Wochenende ein Motorboot samt Trailer gestohlen worden. Der Polizei zufolge haben offenbar unbekannte Täter zwischen Samstagnachmittag und Sonntagfrüh den Bootstrailer an ein mitgebrachtes Fahrzeug angekoppelt und sind anschließend davongefahren.

Zuvor haben die Diebe die Umzäunung des Grundstücks beschädigt. Das Boot der Marke Fiskars besteht aus einem Aluminiumrumpf, besitzt einen Steuerstand mit Windschutzscheibe sowie einen Yamaha- Außenbordmotor. Der Zeitwert beträgt mehrere Tausend Euro. Hinweise zu diesem Vorfall oder zum Verbleib des Bootes nimmt die Kriminalpolizei in Sternberg unter der Telefonnummer 03847/ 43270 entgegen.

Von OZ