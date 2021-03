Unbekannte stehlen Schiffspropeller in Waren: Zeugen gesucht

Waren

Bisher unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag und Sonntag der vergangenen Woche in Waren einen Diebstahl begangen. Aus einem Motorboot klauten die Täter ein Navigationsgerät, eine Satellitenanlage, einen Fernsehr und der Schiffspropeller, wie die Polizeiinspektion Neubrandenburg mitteilt.

Die Diebe hätten im oben genannten Zeitraum das Gelände in der Witzlebenstraße widerrechtlich betreten, auf welchem das Motorboot zur Überwinterung abgestellt wurde. Die Täter schafften sich darauf hin gewaltsam Zugang in das Innere des Bootes. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro, schätzt die Polizei.

Polizei bittet um Hinweise

Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg war zur Spurensuche und -sicherung am Tatort eingesetzt. Die Polizeibeamten suchen im Rahmen der weiteren Ermittlungen nach Zeugen. Wer zur Tatzeit in der Witzlebenstraße in Waren auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen wahrgenommen hat, Angaben zum Verbleib des Diebesgutes machen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Waren unter 03991-176 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

Von OZ