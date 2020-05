Unbekannte stehlen Spendenbox aus Kirche in Dömitz

Dömitz

Unbekannte Täter haben am Dienstagvormittag in der Johanneskirche in Dömitz ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) einen Spendenbehälter gestohlen. Der Polizei befanden sich offenbar 100 Euro Bargeld in der Acrylglasbox, die im Eingangsbereich aufgestellt war.

Die Tat im Gotteshaus „Am Slüterplatz“ ereignete sich zwischen 8.00 Uhr und 10.30 Uhr. Die Polizei in Ludwigslust hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen zur Tat. Wer Hinweise zum Diebstahl hat, kann sich unter der Telefonnummer 03874/ 4110 melden.

Von OZ