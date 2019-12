Schwerin

Unbekannte haben am Sonntagmorgen eine Seitenscheibe eines Wetterunterstandes am Haltepunkt Schwerin-Mitte zerstört. Offensichtlich wurde die Glasfront mutwillig mit einer Bierflasche eingeworfen. Die Scherben verteilten sich auf dem Bahnsteig.

Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Wer in der Nacht beziehungsweise am Morgen des 1. Dezember am Haltepunkt Schwerin-Mitte auffällige Personen beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben kann, soll sich unter Tel. 03 81 / 20 83 -111 oder -112 melden.

