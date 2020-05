Unbekannte zapfen 500 Liter Diesel aus Landmaschine bei Eldena ab

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag in Niendorf bei Eldena (Landkreis Ludwigslust-Parchim) 500 Liter Diesel aus einer Landmaschine gestohlen. Dafür haben sie ein Loch in den Tank gebohrt und den Kraftstoff aufgefangen. Die Polizei such nach Hinweisen zur Tat.