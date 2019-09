Parchim

Sechs Container in Flamen: Erneut haben unbekannte Täter in Parchim ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) mehrere Papiercontainer in Brand gesetzt. Der Vorfall ereignete sich am späten Montagabend auf dem Containerstellplatz in der Goethestraße. Ein Anwohner hatte den Brand bemerkt und die Feuerwehr informiert. Wie sich herausstellte, wurden bereits am 26. August drei Papiercontainer auf demselben Stellplatz in Brand gesetzt, wodurch ein Schaden von Hunderten Euro entstand. Die Polizei in Parchim prüft nun, ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht.

Von OZ