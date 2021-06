Wittenförden

Bei einem Verkehrsunfall in Wittenförden (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Auto am Montagmittag von der Fahrbahn abgekommen, in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem Auto kollidiert, wie ein Sprecher mitteilte. Die Frau und der Mann wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war zeitweilig gesperrt.

Von RND/dpa