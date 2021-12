Unfall auf A24 bei Neustadt-Glewe: Lastwagenfahrer schwer verletzt

Neustadt-Glewe

Ein Mann ist bei einem Zusammenstoß seines Lastwagens mit einem anderen Fahrzeug auf der Autobahn 24 bei Neustadt-Glewe (Kreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Der 62-Jährige kam in ein Krankenhaus in Schwerin, wie die Polizei in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Die A 24 wird wegen Bergungsarbeiten voraussichtlich bis in die Morgenstunden in beiden Richtungen voll gesperrt bleiben.

Der Mann war aus bisher ungeklärter Ursache am späten Mittwochabend auf einen mit Schildern beladenen Wagen aufgefahren, der auf der rechten Fahrspur stand. Der Lastwagen kam dann an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Durch den Zusammenprall der beiden Fahrzeuge wurde ein weiteres Auto der Autobahnmeisterei in die Außenschutzplanke geschoben. Durch den Unfall liefen Betriebsstoffe aus, die in die umliegende Erde gelangten. Diese muss nun ausgehoben und ausgewechselt werden. Bei diesem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 400 000 Euro.

Von RND/dpa