Goldenbow

Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 321 zwischen Crivitz und Parchim hat sich am Sonntag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Biker am Nachmittag in Höhe Goldenbow beim Linksabbiegen ins Rutschen – vermutlich aufgrund von Straßensplitt.

Der 51 Jahre alte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden.

Von OZ