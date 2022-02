Unfall bei Prislich: Auto knallt gegen Leitplanke und überschlägt sich

Prislich

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen auf der Landesstraße 08 zwischen Prislich und Zierzow ist ein Autofahrer schwerverletzt worden.

Nach Angaben der Polizei kam der 37-jährige Fahrer mit seinem Auto in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte er mit einer Leitplanke. Durch zu starkes Gegenlenken soll der Fahrer dann auf die entgegengesetzte Fahrspur gefahren sein und einen entgegenkommenden Wagen touchiert haben.

Dadurch kam er von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach an einem Baum zum Liegen. Der Autofahrer wurde dabei schwerverletzt. Die Polizeibeamten konnten Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrers feststellen und ordnete zwei Blutprobenentnahmen an. Der 37-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 12 000 Euro.

Von OZ