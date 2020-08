Sternberg

Eine Frau hat sich am Mittwochvormittag in Borkow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei einem Sturz mit ihrem Elektrofahrrad schwere Verletzungen zugezogen. Der Polizei zufolge soll die Frau mit einem Pedal ihres E-Bikes an einen Bordstein geraten und dann gestürzt sein. Die 58 Jahre alte deutsche Frau kam anschließend zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus.

Von OZ