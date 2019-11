Hagenow

Ein Rettungswagen ist am Donnerstagabend bei einer Einsatzfahrt in Hagenow ( Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem anderen Auto zusammen gestoßen. Der Polizei zufolge kam es gegen 18 Uhr auf einer Kreuzung in der Bahnhofsstraße zu dem Unfall. Verletzt wurde dabei niemand.

Der Rettungswagen war zu dem Zeitpunkt mit eingeschalteten Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Es entstand ein Schaden von circa 8000 Euro. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Von OZ