Dabel

Zwei Menschen sind am Montag bei einem Unfall in Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stießen das Auto einer 58 Jahre alte Fahrerin und ein Kleinbus einer 61-Jährigen am Vormittag an einer Straßenkreuzung zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass beide Fahrzeuge im Straßengraben zum Stehen kamen.

Die 58-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, die 61-Jährige brachte ein Rettungswagen in die Klinik. Die beiden weiteren Insassen der Kleinbusses blieben unverletzt.

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei erheblicher Schaden. Der Verkehr musste zwischenzeitlich an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Die Unfallursache ist noch unklar.

