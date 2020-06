Bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Demen (Ludwigslust-Parchim) sind eine 57-jährige Autofahrerin und ein 34-jähriger Autofahrer leicht verletzt worden. Der Zusammenstoß geschah, als ein Auto aus einer Einfahrt auf eine Hauptstraße fuhr.

Unfall in Demen: Zwei Autofahrer leicht verletzt

