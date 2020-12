Garlitz

Eine betrunkene Autofahrerin hat am frühen Mittwochnachmittag einen Unfall in Garlitz ( Ludwigslust-Parchim) verursacht. Nach Angaben der Polizei ist die Frau mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und in einen Vorgarten gerast.

Die 46-Jährige soll zunächst nach links von der Spur abgekommen und gegen drei Verkehrsschilder gefahren sein. Anschließend durchbrach ihr Fahrzeug eine Gartenpforte und stieß gegen einen Baum. Die Frau bliebt unverletzt, die Polizei schätzt den Schaden jedoch auf mehrere Tausend Euro. Die Autofahrerin hatte einen Atemalkoholwert von 2,28 Promille. Die Beamten stellten ihren Führerschein sicher und ermitteln wegen Gefährdung des Straßenverkehrs

Von OZ