Fahren mit einer beschlagenen Scheibe kann zu schweren Unfällen führen. Dies hat am Sonnabendabend auch ein 71-jähriger Mann in Grabow (Kreis Ludwigslust-Parchim) erfahren müssen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr er mit seinem Kleinwagen die Straße im Kieferdamm entlang, obwohl er keine freie Sicht durch seine Frontscheibe hatte.

Womöglich ungebremst sei er daraufhin in die am Straßenrand geparkten Fahrzeuge gefahren und beschädigte gleich vier von ihnen. Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer zudem selbst verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Es entstand ein Schaden von 21.000 Euro. Die Polizei betont nochmal, dass Autofahrer erst dann ihre Fahrt beginnen sollten, wenn eine freie Sicht sichergestellt werden könne. „Glücklicherweise befanden sich weder Personen in den Fahrzeugen noch Fußgänger oder Radfahrer im Unfallbereich“, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

