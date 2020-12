Parchim

Eine Fahrradfahrerin ist am späten Montagvormittag in Parchim ( Ludwigslust-Parchim) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Das 26-jährige Unfallopfer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilt.

Laut einer Zeugenaussage soll die Fahrradfahrerin einen Fußgängerüberweg in der Ludwigsluster Chaussee überquert haben, als sie dabei von dem Auto erfasst wurde. Daraufhin stürzte die Fahrradfahrerin. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.

